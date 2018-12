Leerlingen Sneker basisscholen geven gitaaroptreden bij Kunstencentrum Atrium

Sneek- Een grote groep leerlingen van basisscholen uit Sneek heeft dinsdag 18 december een gitaaroptreden gegeven bij Kunstencentrum Atrium. De circa zestig kinderen volgden sinds september op hun eigen school de Muziekmix-cursus van het kunstencentrum. Deze lessen werden verzorgd door Michiel Merkies. Het optreden in het Atrium aan het Oud Kerkhof in Sneek begon om 15.30 uur en duurde een half uur.De leerlingen zijn afkomstig van De Oudvaart, Zwetteschool, Bonifatiusschool en Brede School Duinterpen.

Muziekmix is het vervolg op de lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV), die kinderen van groep 4 onder schooltijd volgen, en bestemd voor groep 5 en 6. Zij krijgen na schooltijd muziekles. De cursus is verdeeld in drie periodes waarin wordt gespeeld op drie instrumenten: gitaar, blokfluit en keyboard. Het optreden bij Kunstcentrum Atrium, waar veel ouders, familie en vrienden bij aanwezig waren, vormde de afsluiting van de ‘gitaarperiode’.

Behalve het spelen op de instrumenten wordt tijdens Muziekmix volop gezongen en gewerkt aan het ontwikkelen van het gevoel voor maat en ritme, het gehoor, muzikaal geheugen, eenvoudige muziektheorie en notenlezen. Na een jaar Muziekmix kunnen kinderen doorstromen en verdergaan met een instrument naar keuze.