Kerstbingo op 25 december

Sneek- Kerst is een feest waarop veel mensen samenzijn met familie, helaas zijn er ook mensen die alleen zijn en wel wat gezelligheid kunnen gebruiken met de kerst. Voor die mensen is er dit jaar de kerstbingo!

Iedereen is welkom bij de bingo en er is plaats voor 60 mensen! In verband met de ruimte is het noodzakelijk om je aan te melden, hiervoor geldt; vol is vol.

Aram is 25 jaar en heeft compassie voor de mensen die met kerst alleen zijn. Daarom organiseert hij in samenwerking met stichting Present Súdwest-Fryslân een kerstbingo. Door sponsoren te zoeken is de kerstbingo gratis en ook toegankelijk voor mensen met een krappe beurs. De gasten van de bingo mogen een gift geven voor het goede doel, maar dat hoeft niet.

Wanneer: Dinsdag 25 december 2018 van 13:30 – 16:00 uur

Waar: Kleinzand 167 8601 BG Sneek

Voor wie: iedereen die niet alleen wil zijn op eerste kerstdag.

Kosten: Meespelen met de bingo is gratis, net als de koffie, thee en chocomel, wel vooraf aanmelden!

Voor meer info: https://stichtingpresent.nl/sudwestfryslan/kerstbingo/