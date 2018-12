Jasper Brunsmann pakt overwinning

Sneek- Bij de vierde KNSB Cup van het seizoen heeft Jasper Brunsmann de overwinning gepakt. In Leeuwarden hield de 19-jarige shorttracker uit de Nationale Trainingsselectie van Jeroen Otter Melle van ‘t Wout en Hiroki Yokoyama achter zich.

De KNSB Cup bestaat uit zes wedstrijden, waarbij telkens een afstand wordt gereden. Deze nationale competitie werkt met een promotie- en degradatiesysteem. In verschillende divisies wordt onderling gestreden, dames en heren door elkaar, en de beste van elke categorie schuift de volgende Cup een categorie omhoog. De laatste komt de volgende keer uit in een divisie lager.

Divisie A

In Divisie A werd de 500 meter tweemaal verreden. Beide keren was Jasper Brunsmann de beste. Daarmee schreef hij uiteraard ook het klassement om de dagzege op zijn naam. Met een derde plaats en een tweede plaats was Melle van ‘t Wout na Brunsmann de meest constante rijder. Hiroki Yokoyama had aan een tweede plaats en een vierde plaats genoeg om de laatste plaats op het podium te bemachtigen. Namens de Nationale Trainingsselectie Shorttrack stond ook Dennis Visser aan de start. Hij eindigde als zevende.

Bron: https://www.schaatsen.nl/