De bal rolt weer …. voorbeschouwing 23 december

Sneek- Het was al met al een mager weekeinde omdat ONS Sneek voor de vijfde keer op rij verloor en omdat Koning Winter sneeuw in het eten gooide en het toch al niet uitbundige programma daarmee van de duels tussen VKW en Sneek Wit Zwart en tussen LSC 1890 en Olyphia beroofde.

De wedstrijd in Westerbork is evenals die tussen LSC 1890 en Olyphia nu voor zondag 24 februari van het volgend jaar geagendeerd. Laatstgenoemde Sneker club moet echter ook aan de vooravond van Kerst de blauw-witte wedstrijdtenues nog een keer aantrekken, want komende zondag staat de eerder afgelaste uitwedstrijd tegen Roden op het programma.

Roden – LSC 1890

Zondag 23 december 2018 – 14.00 uur

Sportpark Roden – Roden

Het duel tegen Roden werd twee weken geleden afgelast en door de almachtige bond pijlsnel voor de beker-/inhaalronde van 23 december geagendeerd. Een datum die door de meeste spelers in de tijd van de lucratieve zaaltoernooien waarschijnlijk niet echt met trompetgeschal zal zijn ontvangen en die maakt dat men aan de vooravond van “the most wonderful time of the year” niet echt meer van “Herbstmeister” kan spreken.

De afgelasting van afgelopen zondag en die van twee weken terug hadden overigens weinig invloed op de stand, want LSC 1890 leidt in twee K nog altijd de dans en Roden is ondanks die afgelasting en een eerder gestaakte wedstrijd nog altijd de nummer twee. Diezelfde positie nam Roden medio november aan het eind van de eerste periode ook in, omdat de ploeg zich in en tegen Sint Annaparochie liet verrassen en LSC 1890 daarmee niet alleen de periodetitel, maar ook de koppositie in de schoot geworpen kreeg. Die positie bleef vervolgens in Sneker handen, omdat LSC 1890 tegen zowel Jubbega als DTD als winnaar van het veld stapte en doordat de wedstrijd van Roden tegen GVAV Rapiditas niet werd uitgespeeld. Daardoor begint de ploeg van trainer Erik van der Meulen komende zondag met een voorsprong van drie punten en met een wedstrijd meer aan de topper in twee K.

Zes seizoenen geleden sloeg Beilen in de play offs de slagboom van twee K voor de neus van Roden dicht, maar nog geen twaalf maanden later keerde de zwart-witte brigade via de nacompetitie weer terug. Na die comeback eindigde de hoofdmacht in het rechterrijtje, maar in de volgende seizoenen dwong men met resp. een derde en tweede plek niet alleen respect, maar ook deelname aan de barrage om promotie naar de eerste klasse af. Die missie bracht beide keren niet het gewenste resultaat en dus bleef de tweede klasse het hoogste niveau, waarop Roden in de nu bijna 90-jarige historie acteerde.

In die klasse eindigde Roden vorig seizoen als vijfde. Van het puntentotaal van 49 werden er toen zes tegen LSC 1890 behaald. In oktober 2017 bleek een treffer van Enrico Wardenier in Sneek voldoende voor de volle buit en later bepaalde dezelfde speler in Roden in zijn ééntje de eindstand op 3-0. Het eerste duel maakte nog deel uit van de beginfase van de competitie waarin LSC 1890 de trein nog niet helemaal op de rails had, terwijl er bij de return voor de toen al veilige Snekers totaal geen druk meer opstond.

​Dat is nu dus anders en dat heeft uiteraard alles te maken met de huidige positie van beide kemphanen. De Snekers verdedigen in Roden namelijk de koppositie en stuiten daarbij op een opponent die er na het mislopen van de periode ongetwijfeld veel aan gelegen zal zijn om aan te tonen dat de koppositie hen toebehoort. LSC 1890 moet zich dan ook instellen op een enigszins getergde tegenstander. Aan de andere kant zal de opponent de Snekers nu ook weer niet al teveel angst inboezemen, want tegen Jubbega toonde LSC 1890 aan dat men het kunstje ook tegen topploegen verstaat. Met de ervaring bij de Derde Sluis op zak liggen de kansen daarom zo’n beetje in de buurt van fifty-fifty en als de Snekers minimaal die verhouding in de einduitslag weten te bewerkstelligen, dan zijn “the Blues” zondag gewoon “Kerstmeister”.

Bron: http://pengel.weebly.com