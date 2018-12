Win kaartjes voor Kerstcircus Sander & Friends – Circus Salto

Kerstcircus Sander & Friends is weer in town! GrootSneek verloot in samenwerking met Kerstcircus Sander & Friends – Circus Salto drie maal 4 vrijkaartjes! Wat moet jij doen om deze te winnen? Stuur een originele foto van jouw zoon en/of dochter met als thema ‘’Circus’’. Wees zo creatief mogelijk, want wij kiezen de meest leuke foto uit als winnaar. Deze zullen bekend worden gemaakt om 16:00 uur donderdag 20 december op onze Facebookpagina. Veel succes!

Deze kaartjes zijn geldig voor een voorstelling naar keuze, met uitzondering van 30 december 2018 en 6 januari 2019.

– Sneek: 25 t/m 30 december (27 december geen voorstelling)

– Leeuwarden: 2 t/m 6 januari 2019

– Akkrum: 27 december (zaalvoorstelling)