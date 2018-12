Viool Cello duo speelt een verrassingsconcert in Goënga            

Goënga- Violist Jeroen Dupont en cellist Sebastiaan van Halsema spelen een verrassingsconcert op veler verzoek. Dit naar aanleiding van hun fenomenaal concert van vorig jaar. Beide begenadigde jonge musici hebben afzonderlijk nationale en internationale prijzen en onderscheidingen verworven. Dit Cello Viool duet heeft wederom gekozen voor de akoestiek van de kerk in Goënga.

Violist Jeroen Dupont kreeg zijn vioolonderricht van Herman Krebbers en Vera Beths aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. In 2008 behaalde hij zijn diploma met onderscheiding. Aan de Accademia Chigiana in Sienna volgde hij masterclasses bij de Italiaanse virtuoos Giuliano Carmignola. Hij soleerde bij verschillende grote orkesten in Nederland waaronder het Concertgebouw Kamerorkest. Voor het Nationaal Ballet vertolkte hij Extase voor een nieuwe choreografie van Toer van Schayk. Als componist schreef hij vioolduo’s en een divertimento voor strijkorkest.

Cellist Sebastiaan van Halsema werd reeds op 12 jarige leeftijd in de Jong Talentklas van het Amsterdams Conservatorium aangenomen. Hier studeerde hij zes jaar bij Maarten Mostert. Na zijn vervolgstudie aan de Guildhall School of Music & Drama te Londen bij Luise Hopkins studeerde hij cum laude af en ontving het prestigieuze Concert Recital Diploma. Later volgde hij verschillende masterclasses over de gehele wereld. In 2003 won hij het Prinses Christina Concours. Hij soleert regelmatig bij grote orkesten en sinds 2012 is hij eerste cellist in het Orkest van het Oosten ( bij velen inmiddels vooral bekend door het tv programma Maestro)

Datum: vrijdag 28 december 2018

Aanvang 15:00 uur. Toegang gratis met na afloop het “Ponkje”