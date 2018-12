Snakeware met omzetgroei van 30 % hard op weg naar Nederlandse e-business-top

Sneek– Met de opening van twee nieuwe vestigingen, het winnen van diverse prijzen en (wederom) een indrukwekkende omzetgroei, heeft digital specialist Snakeware uit Sneek stevige fundamenten gelegd voor verdere duurzame groei in de Nederlandse e-business-top. Na een plus van 25 procent in 2017, weet het Friese bedrijf dit jaar een groei van 30 procent te realiseren. Om dat te vieren, is samen met creatief bureau 2-Inch uit Leeuwarden een professionele bedrijfsfilm geproduceerd.

Het jaar 2018 gaat voor Snakeware in de boeken als het jaar van impactvolle veranderingen. De voortekenen in januari waren al gunstig, toen Koning Willem-Alexander een bezoek bracht aan het creatieve digitale productiehuis uit Sneek. Niet veel later volgde een topnotering met vijf sterren in de Emerce 100 en werd een gouden Dutch Interactive Award gewonnen voor digitale transformatie. Uiteindelijk behaalde Snakeware dit jaar een omzet van zo’n 3,3 miljoen euro, een groei van maar liefst 30 procent ten opzichte van 2017 – toen al 25 procent groei werd gerealiseerd.

Ate van der Meer, CCO van Snakeware, heeft zijn blik inmiddels alweer verlegd naar 2019 en verder. Het bedrijf streeft naar duurzame groei met een omzet van 4,5 miljoen euro voor komend jaar. “We willen meedraaien in de Nederlandse top. De cijfers laten zien dat we hard op weg zijn. Daar ben ik trots op. Tegelijkertijd is de erkenning van klanten en de buitenwereld misschien nog wel belangrijker.”

Prijzen

Want over erkenning heeft Snakeware niet te klagen. Naast de topnotering in de Emerce 100 en de Gouden Dutch Interactive Award, werd Snakeware tweede bij de Computable Awards, kreeg het voor de vijfde keer een FD Gazelle award en sleepte het maar liefst twee eerste prijzen in de wacht voor de nieuwe websites van DekaMarkt en Dirk van den Broek tijdens de website van het jaar verkiezing. Daarnaast brak Snakeware door in Duitsland met Younit, een interactieve kiosk voor fietsenwinkels.

De successen en bijbehorende omzetgroei stelden Snakeware in staat om locaties te openen in Groningen en Amsterdam. “Zo vergroten we letterlijk onze positie in de markt”, verklaart Van der Meer. “Bedrijven die willen veranderen, kunnen straks niet meer om Snakeware heen.”

Friese samenwerking

‘Verandering’ – dat is de kern van wat Snakeware voor organisaties bewerkstelligt. De nieuwe pay-off van het bedrijf, Creators of change, sluit daar dan ook mooi op aan. Om verdere groei te realiseren, zet Snakeware in 2019 nadrukkelijker in op promotie en samenwerking. Het Friese creatieve bureau 2-Inch creëerde voor Snakeware de film Change, waarin de filosofie van Snakeware wordt toegelicht. Producenten van de film zijn de jonge Friese ondernemers Susan Brakels en Willem Tiemersma.De nieuwe bedrijfsfilm is te bekijken op www.snakeware.nl/change.

Snakeware slaat daarmee een nieuwe richting in en gaat in samenwerking met diverse partners, op zoek naar meer vernieuwing en verdieping. Van der Meer spreekt in dat opzicht van een‘Snakeware-ecosysteem’: “Partners die elkaar onderling versterken en samen de mooiste resultaten neerzetten voor organisaties. Daarnaast gaan we nog meer investeren in innovaties rond machine learning, augmented reality, mixed reality en AI.”

Over Snakeware

Snakeware, winnaar van de Gouden Dutch Interactive Award voor digitale transformatie, realiseert sinds 1995 toonaangevende digitale producties die bedrijven een duurzaam concurrentievoordeel opleveren, met name in de retail. Dat doet de digital specialist onder meer op basis van een eigen data-driven softwareplatform, waarmee relevante digital experiencesgecreëerd en geactiveerd worden.

Meer informatie op www.snakeware.nl.

Op de foto: Koning Willem Alexander, tijdens een bedrijfsbezoek, met het personeel van Snakeware