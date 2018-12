Sfeervol Kerstconcert Sneeker Mannenkoor EDOZA

Sneek- Het Sneeker Mannenkoor EDOZA zal zaterdag 22 december 2018 het jaarlijks Groot Kerstconcert geven in de Martinikerk aan de Grote Kerkstraat in Sneek. Aanvang is om 20.00 uur. Medewerking wordt verleend door de sopraan Margreet Rietveld. Zij is geen onbekende voor het koor. Ook in 2015 heeft zij medewerking verleend aan ons kerstconcert. Margreet zingt met het koor o.a. het prachtige kerstlied Joy tot he world en Als sterren konden buigen . Daarnaast zal ze ook solistisch een paar liederen ten gehore brengen.

Sebastiaan Schippers zal de koor- en samenzang op het orgel of piano begeleiden.

En het geheel wordt omlijst door de prachtige klanken van het SAKS saxofoonkwartet. Het grote koor staat ook dit jaar weer onder leiding van dirigent Jan Hibma uit Oosthem. Hij heeft een prachtig programma samengesteld met nieuwe en bekende kerstliederen.

Het koor zingt o.a. Sing, sing o Heavens, en Was ik geweest in Bethlehem. Bekende liederen zoals Stille Nacht en Cantique Noël ontbreken natuurlijk niet.

Ook het kleinkoor zal een aantal liederen ten gehore brengen.En zoals altijd is er ruimte voor samenzang. Kortom, alle ingrediënten voor weer een sprankelend en sfeervol kerstconcert zijn aanwezig.

U hoeft alleen nog maar te komen om het mee te maken……….!

Kaarten à € 12,50 zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Van der Velde, Kruizebroederstraat 36, Sneek; via de website www.edoza.nl/concerten en uiteraard bij de leden.