Namen vastgesteld voor nieuwe Sneker bruggen

Sneek- Sneek heeft er drie bruggen bij. Ze zijn al even in gebruik, maar nu zijn officieel de namen vastgesteld door burgemeester en wethouders.

Fietsbrug Harinxmaland

In de woonwijk Harinxmaland is een fietsbrug geplaatst tussen de Ype Johannesstraat en de Noardwei. Deze fietsbrug ligt naast de eerder aangelegde brug ‘Swettewille’ en is daar een kleinere versie van. Daarom heeft de commissie Naamgeving gekozen voor de naam ‘Lytse Wille’.

Fiets- en voetgangersbrug Selfhelpweg

De fiets- en voetgangersbrug aan de Selfhelpweg, tussen de binnenstad en de wijk Duinterpen, gaat over een zijtak van de Woudvaart. Daarom is hier gekozen voor ‘Woudloper’.

Fietsbrug Lemmerweg

Aan de Lemmerweg is, tegelijkertijd met het aanleggen van de ‘Slûpfeart’, een fietsbrug geplaatst tussen de binnenstad en Tinga/Duinterpen/IJlst. Deze brug krijgt de naam ‘’t Potterke’. Deze naam verwijst naar de Potterzijlflat en de nabij gelegen Potterzijlstraat.

Wat doet de commissie Naamgeving?

De commissie Naamgeving adviseert burgemeester en wethouders over de namen van onder meer de straten, gebouwen en bruggen in onze gemeente. De commissie bestaat uit inwoners (deskundigen), medewerkers en een wethouder.