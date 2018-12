Sneek- De zon krijgt het ook deze dinsdag moeilijk, heel misschien dat we haar later vanmiddag nog even zien, voor de rest is het bewolkt. De wind neemt toe en wordt vanmiddag matig tot vrij krachtig uit het zuid tot zuidoosten en ondanks dat de temperatuur 7 graden aanwijst, voelt het waterkoud aan.

Komende nacht trekt er een storing over met regen, de minimumtemperatuur 5 graden.

Morgenochtend kan het nog even regenen, daarna meest bewolkt en kans op een bui. Met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind wordt het rond de 8 graden.

Ook donderdag verloopt bewolkt en kan er wat regen vallen, opnieuw zien we een temperatuur van 8 graden.

De dagen daarna 8 tot 11 graden en trekt er af en toe een storing over en als we nog even naar volgende week kijken, dan lijkt een groene kerst onvermijdelijk.