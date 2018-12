Iepen Mienskipsfûns steunt nieuw sportparkje Top & Twel  

Oppenhuizen- Dorpsbelang Oppenhuizen-Uitwellingerga krijgt € 35.000 uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns voor het project ‘sportparkje It Kymfjild’. Hiermee kunnen ze vrij toegankelijk sportparkje realiseren met sport- en beweegonderdelen. Kinderen gaan zelf of met hun ouders en pakes en beppes op ontdekking. It Kymfjild is duurzaam en krijgt een groen karakter. Het totale project kost € 106.297. Het is één van de 18 projecten in Zuidwest Fryslân, die subsidie krijgen uit het Iepen Mienskipsfûns. Deze zorgen samen voor een investering van ruim € 800.000 in de leefbaarheid van de regio.

It Kymfjild (‘daar waar beweging en ontmoetingen ontkiemen’) komt in het midden van Oppenhuizen en Uitwellingerga. Het door de inwoners van Top & Twel vormgegeven sportparkje draagt bij aan een gezonde leefstijl en is een ontmoetingsplaats voor de inwoners van beide dorpen. De inwoners en de leerlingen van basisschool It Harspit hebben ideeën aangedragen.

Iepen Mienskipsfûns

In 2019 kunnen inwoners van Fryslân opnieuw subsidie aanvragen uit het IMF. Voorwaarde is een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. De volgende subsidieronde loopt van 21 januari tot en met 15 februari 2019. Kijk voor meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf.