Door Fanfare Oranje naar Malawi, Ecuador en Bangladesh

Bolsward – Vrijdagavond 21 december 2018 vindt er in de Gasthuiskerk in Bolsward een benefietconcert plaats. Dit concert is een initiatief van C.M.V. Oranje en wordt georganiseerd voor World Servants Bolsward.

Vanuit Bolsward gaan in de zomer van 2019 maar liefst 18 jongeren op project naar Malawi, Ecuador en Bangladesh. Om deze projecten te kunnen financieren is er een bedrag van ruim € 45.000 nodig. Er gaan van fanfare Oranje drie leden mee op project, dus was de keus om door middel van een benefietconcert een steentje bij te dragen snel gemaakt. Naast de fanfare en het jeugdorkest, beiden onder leiding van Arjen Steur, zal de blaasklas van Fanfare Oranje deze avond ook spelen. Samen met hun dirigent Harm Bosma treden ze deze avond voor het eerst voor een groot publiek op.

Daarnaast krijgt Oranje ondersteuning van vocaal ensemble Eljakim, dat onder leiding staat van Erwin de Ruijter. Er zal deze avond, naast natuurlijk kerstrepertoire, een gevarieerd intercontinentaal programma gespeeld worden. Verder zal er ook aandacht worden besteed aan de projecten, waaraan deze 18 Bolswarders aan zullen deelnemen.

Het concert begint om 20:00 uur. De entree bedraagt € 7,50 en zal volledig ten goede zijn voor World Servants Bolsward.