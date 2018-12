DeBasic-XL met The New Gospel Sensation in Theater Sneek

Sneek- DEBASIC-XL is het grootste begeleidingsorkest van Sneek en omstreken, dat van alle markten thuis is. Op deze avond worden ze vergezeld door The New Gospel Sensation, welke zich onderscheidt van andere gospelkoren door hun dynamische en energieke manier van optreden. Het dak gaat eraf!

Over een dak gesproken, wij hopen dat ons dak goed vast zit, want wij krijgen The New Gospel Sensation op bezoek.

Deze gospelgroep onderscheidt zich van andere gospelkoren door hun dynamische en energieke manier van optreden. Iedereen komt in beweging bij de swingende klanken van grote gospelhits en de ballads zorgen voor kippenvel. De groep ging ons voor bij de Toppers in Ahoy, in de Ziggo Dome bij Toni Martin en onlangs waren ze nog te gast bij DWDD.

En dan nu met DEBASIC-XL op de planken, waarbij een schitterend Kerstprogramma zal worden gebracht in de combinatie van pop, jazz en gospel.