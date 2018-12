‘De voordeur’ van SWF: Eigentijds en gastvrij

Sneek- ‘De voordeur’ van het gemeenthuis van SWF is op 2 januari 2019 niet langer Marktstraat 15, maar aan de andere kant van dezelfde straat op nummer 8. Sinds deze week is een gedeelte van het ambtenarenkorps al druk aan het proefdraaien op de nieuwe locatie en zijn werklieden nog druk bezig de laatste puntjes op de i te zetten.

Het voormalige bankgebouw aan de Marktstraat is de afgelopen maanden door bouwgroep Dijkstra-Draisma verbouwd tot een gastvrij ‘publiekscentrum’ dat ‘besjen leie kin’. Architect Eerde Schippers, hij ontwierp ook Museum Belvédère in Oranjewoud, tekende voor het ontwerp.

Het is de bedoeling dat Markstraat nummer 8 een ontmoetingscentrum voor ambtenaren en inwoners wordt. Uiteraard is het op 2 januari niet zo raar dat mensen je een hand geven met de beste wensen voor het nieuwe jaar. Bij SWF zal dat ‘fûstkjen’ het hele jaar door gebeuren, door een van de zes gastvrouwen die de bezoekers hartelijk welkom heten, met of zonder een kopje koffie. Deze gastvrouwen verwijzen de bezoekers verder naar de elektronische klantenzuil voor in de ruimte. Persoonlijk contact blijft echter belangrijk voor de gemeente SWF.

Het zal voor de ambtenaren best wel even wennen zijn in het nieuwe jaar, immers een vaste plek is er voor niemand meer. Flexibiliteit is vanaf 2019 ook het toverwoord voor de medewerkers van SWF, die op een digitaal bord kunnen bekijken wat de actuele bezetting van de werkplek is.

Zometeen ‘papiervrij’ werken bij SWF

De entree van het gerenoveerde gebouw ziet er zeer opvallend uit met de prachtige verticale koperen sierelementen en het vele glaswerk, waarin zich het oude stadhuis van Sneek weerspiegelt: Un plaatsje!

Nu nog niet klaar, maar binnenkort zullen de namen van de 89 kernen waaruit SWF bestaat terug te vinden zijn op het scherm dat ’s avonds het gebouw afsluit. Van de buitenkant zijn ook de oude ornamenten plafonds op de tweede verdieping zichtbaar. Die ornamenten kwamen letterlijk voor het licht tijdens de verbouwing. Voor Erik Faber was dat zijn eerste klusje als wethouder: Geld beschikbaar stellen voor de restauratie van de ornamenten. De restauratie van het stucplafond bedroeg 50.000 euro.

In de hal vallen de drie ronde balies op, waar medewerkers van burgerzaken komen te zitten. Opvallend trouwens dat diezelfde medewerkers met de rug naar de bezoekers zitten. De praktijk moet uitwijzen of deze opstelling zo blijft. Verder is in de centrale hal een ‘afhaalbalie’ voor o.a. reisdocumenten en rijbewijzen. Dat SWF het centrum van de watersport in Friesland is, wordt duidelijk door een gigantische zwart-wit foto van Tom Coehoorn, met hierop o.a. de drie SKS-skûtsjes uit de gemeente. De connectie met de scheepvaart wordt ook nog eens geaccentueerd door de namen van Ielaak, Fluitskip, Skûtsje enzovoort die op de deuren van de verschillende spreekkamers staan.

Op de tweede verdieping, heerlijk licht en transparant, hebben de werknemers van de gemeente een fraai uitzicht op de Grote of Martinikerk van Sneek. Verleden en heden komen hier goed bij elkaar. In de krochten van het gebouw, bevindt zich een grote fietsenstalling, inclusief panelen waar de e-bikes kunnen worden opgeladen.

Mocht het gebouw ooit van het gas af gaan, dan is de aansluiting voor aardwarmte ofwel geo-thermie al gerealiseerd! SWF streeft erna dat in 2030 alle gebouwen energieneutraal zijn. Voor Markstraat 8 betekent dat de meerkosten van 95.000 euro en voor Marktstraat 15 is 650.000 extra nodig, werd eerder al bekend gemaakt.

Tekst en foto’s Henk van der Veer