De 3 O’s in Súdwest-Fryslân wegen hun kansen op bijzondere plek

Sneek- Het Arbeidsmarktplatform Súdwest-Fryslân wint aan populariteit. De zesde bijeenkomst, op een bijzondere plek in de gemeente (het Afsluitdijk Wadden Center in Kornwerderzand), kende een hoge opkomst. Veel afgevaardigden van zowel het onderwijs, ondernemers als de overheid waren aanwezig om met elkaar te praten over de kansen die het Project Nieuwe Afsluitdijk voor de gemeente Súdwest-Fryslân heeft.

Het Arbeidsmarktplatform is in het leven geroepen om ondernemers, onderwijs en overheid (‘de 3 O’s’) samen te brengen om af te stemmen, kennis te delen en initiatieven te ontplooien. Het gespreksonderwerp was dit keer de versterking en de vernieuwing van de Afsluitdijk, het boegbeeld van de vele waterwerken die Nederland rijk is.

Wat betekent deze ontwikkeling voor de ondernemers en het onderwijs in Súdwest-Fryslân? Hoe kunnen we met elkaar de werkgelegenheid en het bedrijfsleven versterken?

Wethouder Maarten Offinga sprak in zijn welkomstwoord over het miljoenenproject dat De Nieuwe Afsluitdijk is. “Van dijkversterking tot Blue Energy, van vismigratierivier tot vergroten spuicapaciteit, en van verruiming schutsluis tot vernieuwing bruggen.”

Vervolgens werd het Project Nieuwe Afsluitdijk toegelicht door Joost van de Beek, programmamanager duurzaam onderhoud, en Charlotte Strijd, HR-manager van het consortium Levvel Project Afsluitdijk. Ook Erwin van Riet, senior-adviseur werkgeversdiensten (Friesland) en Kevin McWorther, voor Ampliar regiomanager Noord Oost Nederland, vertelden over de mogelijkheden die dit grote project biedt.

De volgende bijeenkomst staat in het nieuwe jaar gepland op 29 maart bij Rentex Floron in Bolsward.

Foto: Vertegenwoordigers van het onderwijs, de ondernemers en de overheid praten bij in het Afsluitdijk Wadden Center in Kornwerderzand.