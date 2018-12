‘Blokkeerfries’ is het woord van het jaar

Sneek- ‘Blokkeerfries’ is uitgeroepen tot woord van het jaar 2018. Het woord kreeg 55 procent van de stemmen en kwam daarmee ver boven ‘yogasnuiver’ en ‘mangomoment’.

Er is in totaal 28.000 keer gestemd. Het woord van het jaar is een initiatief van de Dikke van Dale.

Die omschrijft het woord ‘Blokkeerfries’ als “elk van de personen die in Friesland een wegblokkade hebben opgezet om anderen te verhinderen te demonstreren tegen een aspect van de sinterklaastraditie, door sommigen beschouwd als verdediger daarvan.”