Ysbrechtum: Vierentwintig uur reanimeren voor 3FM Serious Request 2018

Ysbrechtum- Op 22 december wordt in dorpshuis ‘It Nije Formidden’ in Ysbrechtum om 15.00 uur het startschot gegeven voor een 24-uurs marathon reanimeren. Iedere 20 minuten, 24 uur lang, zet een nieuw koppel zich in voor deze intensieve activiteit. Deelnemers laten zich sponsoren door familie, vrienden en collega’s. Om het reanimeren heen, zijn andere activiteiten georganiseerd door Ysbrechtumer verenigingen en vrijwilligers, om zoveel mogelijk geld op te halen voor dit belangrijke doel. Het dorpshuis ‘it Nije Formidden’ is het kloppend hart van deze actie.

Jaarlijks wordt in de week voor kerst door 3FM Serious Request actie gevoerd voor het Rode Kruis. Voorheen met het Glazen Huis, dit jaar d.m.v. “De Lifeline”.

Een van de doelen die 3FM dit jaar heeft gekozen is Reanimatie in Nederland

Bijna 75% van de Nederlanders weet niet wat ze moeten doen als iemand een hartstilstand krijgt en al helemaal niet hoe een AED (defibrillator) werkt. Dat is een groot probleem, want met reanimatie en het gebruik van een AED binnen 6 minuten kan de overlevingskans vergroot worden tot wel 50%.

Het is dus letterlijk van levensbelang dat mensen weten hoe ze met zo’n plotselinge noodsituatie om moeten gaan. Met het geld wat met diverse acties wordt opgehaald wil het Rode Kruis meer reanimatiecursussen gaan geven en meer AED’s aanschaffen.

Ysbrechtum heeft besloten zich hier ‘hart’ voor te maken

De activiteiten waar het geld mee opgehaald wordt variëren van darten tot voorlezen voor de kleinsten. Van pubquiz, bingo en livemuziek, tot het zetten van een tattoo, bootcamp, dansen en yoga, er is voor elk wat wils. De organisatie, bestaande uit een kleine club Ysbrechtumer enthousiastelingen, hoopt met de actie € 5.000,- op te halen voor Serious Request. Het complete programma is te vinden op Ysbrechtum.com.