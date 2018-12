Útlopers brengen CD uit in jubileumjaar 2019

Sneek – De Útlopers uit Sneek bestaan volgend jaar tien jaar en dat wordt groots gevierd. Onderdeel van het feestelijke jubileumjaar van de Sneker muzikanten is het uitbrengen van een eigen CD.

Deze CD zal aan het begin van 2019 opgenomen worden. Welke muziek op deze geluidsdrager zal verschijnen is nog een verrassing en ligt deels in handen van het publiek. Door middel van een enquête wordt het publiek de kans geboden mede te bepalen welke muziek opgenomen wordt. Op deze manier wordt het een CD voor én door de fans!

Via www.utlopers.nl/CD (te vinden via de QR code) is de korte vragenlijst in te vullen en kan een keuze gemaakt worden uit het repertoire van de Útlopers dat exact 180 nummers bevat.

Het publiek dat bij het invullen van de enquête ook hun e-mailadres invult, maakt kans op een van de eerste exemplaren van de CD.