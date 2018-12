Súdwest-Fryslân zet ‘Grijpers’ in het zonnetje

Sneek- Súdwest-Fryslân heeft dit najaar de eerste prijs gewonnen bij de landelijke verkiezing van het Schoonste Winkelgebied (categorie middelgrote gemeenten). “Hierbij lieten we 46 steden achter ons”, aldus wethouder Erik Faber. “Dit was niet gelukt zonder de hulp van al onze zwerfafvalgrijpers. De Grijpers maken het verschil.”

Opnieuw vertelde Faber dat hij en met hem horeca Sneek en anderen druk bezig zijn om de Sneekweek ook te verduurzamen. “We willen met elkaar wel van al dat afval af!”

De wethouder, met duurzaamheid in portefeuille, zei dit vanmiddag tijdens de uitreiking van de oorkonden aan de ‘Grijpers van de Maand’.

De gebroeders Klaas, Henk en Hidde Kroese, een bekend trio Grijpers, samen met wethouder Erik Faber

In 2017 en dit jaar is elke maand een inwoner of groep inwoners die zwerfafval opruimt onder de aandacht gebracht in de rubriek ‘Grijper van de maand’, gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen. Vanmiddag werden alle 24 ‘Grijpers’, waaronder een grote groep van zorginstelling Philadelphia, persoonlijk bedankt. Ze kregen een oorkonde van de wethouder en een bos bloemen van Simon Speelman van de Stationsbloemshop Sneek.

Foto’s Henk van der Veer