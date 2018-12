Ruim 28.000 inschrijvingen voor de fietselfstedentocht 2019

Bolsward- “De belangstelling voor de fietselfstedentocht is ook dit jaar weer groot. We hebben meer inschrijvingen dan vorig jaar,” aldus een tevreden voorzitter Stephan Rekker. Bij het sluiten van de inschrijving voor de tocht blijkt dat ruim 28.000 mensen zich hebben ingeschreven voor de 83ste fietselfstedentocht. Deze tocht wordt gehouden op Pinkstermaandag 10 juni 2019.

Omdat er maximaal 15.000 fietsers aan de tocht deel kunnen nemen, zal er geloot worden. De loting gebeurt – net als de inschrijving – volledig geautomatiseerd. Degene die ingeloot worden ontvangen een e-mail met betalingsverzoek. Zij die uitgeloot worden krijgen hiervan ook via de e-mail bericht.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de fietselfstedentocht al in volle gang. Voor wat betreft de route wordt gewerkt aan een paar wijzigingen.

Vanaf St. Annaparochie gaat het in 2019 rechtstreeks richting zeedijk naar Nij Atoena.

Door de herinrichting van de Markt in Dokkum werd in 2018 uitgeweken naar de Helling in Dokkum. Dit is zo goed bevallen dat dit ook 2019 gebeurt.

Er is een alternatieve route na Leeuwarden voorbereid, voor het geval de brug bij Dronrijp niet op tijd gereed is.

De bevoorradingspost in Winsum is goed bevallen en blijft. Voor 2019 wordt een tweede bevoorradingspost ingericht in het zuidelijk deel van de route.