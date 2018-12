ROC Friese Poort in top vijf Keuzegids Mbo 2019

Sneek- ROC Friese Poort staat in de top vijf van de vandaag verschenen Keuzegids Mbo 2019. De school stijgt 12 plaatsen in de ranglijst. In Friesland en Flevoland scoort ROC Friese Poort het hoogst. Ook bij de grotere ROC’s met meer dan 10.000 studenten, scoort de school landelijk het hoogst. De belangrijkste reden voor de stijging is de toename van de studenttevredenheid in de JOB-monitor. Ook bij de studieprestaties scoort ROC Friese Poort landelijk goed met een derde plek voor ROC’s (benchmark mbo 2017). Het aantal uitvallers is lager en het aantal studenten dat een diploma haalt hoger dan het landelijk gemiddelde. Volgens de Keuzegids waarderen studenten vooral de lessen, het leren, het contact met docenten en de begeleiding bij ROC Friese Poort.

Zes topopleidingen

Zes opleidingen van ROC Friese Poort krijgen het predicaat “Topopleiding 2019” in de keuzegids. Het gaat om opleidingen in drie vakgebieden Office & Administratie, Veiligheid en Vakmanschap en Publieke Beveiliging. Deze opleidingen kregen een beoordeling van 75 punten of hoger.

Keuzegids Mbo

De Keuzegids Mbo is de onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van alle mbo-opleidingen beoordeelt en vergelijkt. De gids komt 1 keer per jaar uit.