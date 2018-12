Sneek- Het winterprikje met sneeuw was van korte duur en als ik de weerkaarten voor het langere termijn zo bekijk, dan laat koning Winter komende tijd niet meer van zich horen. Het blijft aan de zachte tot zeer zachte kant met geregeld wat nattigheid. Een groene kerst is wat dat betreft 99% zeker.

Zo hebben we deze maandag te maken met bewolking waaruit lichte regen valt, Later op de dag wordt het droog. Met een zuid tot zuidwestelijke wind welke zwak, af en toe matig is, wordt het een graadje of 6.

Komende nacht zijn er enkele opklaringen, is er kans op mist, en daalt de temperatuur naar een 2 graden.

Morgen een droge dag met enkele opklaringen, in de ochtend nog de mistkans. De wind neemt toe uit het zuid tot zuidoosten, temperatuur 6 graden, het voelt wat waterkoud aan.

Woensdag trekt er weer een storing met regen over en met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind wordt het zachter met 8 graden.

De dagen daarna 8 tot 11 graden en trekt er af en toe een storing over.