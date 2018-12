Sneek- Kunstencentrum Atrium organiseert vrijdag 21 december een muzikale kerstmiddag op haar leslocatie in Sneek (Oud Kerkhof 11). Van 14.00 tot ongeveer 18.00 uur treden er leerlingen op in een sfeervolle ambiance. De middag is gratis toegankelijk.

Onder meer leerlingen van pianodocenten Wietse Marra en Yvonne Boekema laten verschillende kerstliederen horen. Daarnaast doen een klarinetensemble onder leiding van Luc Feikens en een dwarsfluitensemble onder leiding van Jeanette Valkema mee.