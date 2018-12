KV De Waterpoort wint van koploper Drachten/Van der Wiel

Sneek- KV De Waterpoort won afgelopen zaterdag verrassend met 25-22 van koploper Drachten/Van der Wiel. In de laatste zaalwedstrijd voor de winterstop in Schuttersveldhal lieten de Sneker korfballers er geen gras over groeien wie de baas was. Al na een paar minuten werd er een time-out aangevraagd door de tegenpartij, met 5-0 op het scorebord.

Na een time-out leken de Drachtsters terug te komen in de wedstrijd, maar met doelpunten van Tialda Bakker en Lisa Westerhof bleven de Snekers toch aan de goede kant van de score. Ook na de thee behield De Waterpoort steeds een veilige marge van twee doelpunten om uiteindelijk met 25-22 de zege naar zich toe te trekken.