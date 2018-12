Kerstcircus Salto bouwt de tenten op

Sneek- De eerste sneeuw van deze winter is gevallen, de kersbomen zijn in huis gehaald en…Circus Salto bouwt haar tenten op! Met andere woorden het is december! Op het ‘Flexaterrein’ in Sneek, zijn Sander Balk cs op dit moment druk bezig om de tenten voor het Kerscircus 2018 op te bouwen. “We hebben niet alleen een fantastisch jaar achter de rug, maar ook de voorverkoop van het Kerstcircus verloopt zeer goed: Nu al 50% meer kaarten verkochten dan vorig jaar!” Aldus een immer goedgemutste Sander Balk.

De eerste kerstvoorstelling van Sander & Friends is op dinsdag 25 december 12.30 uur – 14.30 uur en de laatste voorstelling in Sneek is op zondag 30 december van 15.00 uur- 17.00 uur.

Voor meer info: https://www.circussalto.nl