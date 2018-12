Kerst in het Antonius Ziekenhuis

Sneek- Rond de kerstdagen zijn er in het Antonius Ziekenhuis in Sneek weer verschillende bijzondere activiteiten. Het doel hiervan is om de patiënten iets van het kerstgevoel mee te geven wat ze nu zo moeten missen, als ze in het ziekenhuis liggen.

Op vrijdag 21 december rond 18.00 u komt het Leger des Heils zoals gebruikelijk voor kerst weer een aantal liederen zingen. Eerst in de centrale hal en vervolgens op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis.

Op maandag 24 december, kerstavond, is er om 19.30 uur in de centrale hal van het ziekenhuis een kerstviering voor patiënten, familie, medewerkers en andere belangstellenden. Aan deze dienst wordt medewerking verleend door het Sûdwestkoor onder leiding van Jan Brens. Mario van der Werf is deze avond solist en ook hij zal een aantal mooie liederen ten gehore brengen. Het koor en de samenzang worden begeleid door Jan Moens op piano. Geestelijk verzorger Michiel van Blanken leidt deze dienst.

1e kerstdag, dinsdag 25 december is er in de kapel van het ziekenhuis een kerstviering voor patiënten en andere belangstellenden, ook in deze dienst zal Michiel van Blanken voorgaan.

De wensboom staat weer in de hal, zodat patiënten en ook medewerkers hun wensen kunnen opschrijven en ophangen in de boom. Ook zal er in de week voor kerst een kerstkrant uitgereikt worden aan de patiënten, met hierin een verhaal, een puzzel, het menu voor de feestdagen en nog wat feestelijke dingen.