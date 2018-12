Fysio0515 open geschoten door Sandor van der Heide

Sneek- Met een raak schot opende Sneker en oud-voetballer Sandor van der Heide, tegenwoordig assistent trainer bij De Graafschap, zaterdagmiddag het nieuwe onderkomen van Fysio0515 bij Optisport in het Burgemeester de Hooppark.

Na de openingshandeling en de bezichtiging volgde een lezing van de bekende oud-voetballer en Henk de Jong, hoofdtrainer bij de De Graafschap. Omrop Fryslân sportjournalist Arjen de Boer was hierbij de interviewer.

Het team van Fysio0515 bestaat uit Jildert Boersma, Hendrik Falkena en Hielkje de Jong. Het moderne fysiotherapiecentrum bestaat uit zes kamers. “En dat is hard nodig. We hebben het zo druk met dat we rooster technisch in de problemen kwamen met twee kamers en vier fysiotherapeuten. We houden een gemeenschappelijke oefenruimte en we krijgen een kleine wachtruimte die aan de gang met zes behandelkamers grenst,” aldus Boersma. De gemeenschappelijke ingang met de sportschool blijft bestaan. “Dat vinden we heel belangrijk, want we willen onze verbondenheid met Optisport uitdragen. Zo houden we onze drempel zo laag mogelijk.”