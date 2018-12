Empatec Metaal brengt vuurpijlstandaard op de markt  

Sneek- Empatec Metaal in Sneek heeft voor het eerst in de historie een eigen vuurpijlstandaard ontworpen en geproduceerd. Het eigen ontwerp is per direct beschikbaar en in duizenden aantallen te bestellen. Meerdere verkooppunten in Nederland zijn geïnteresseerd en zijn in gesprek met de verkoopafdeling van Empatec Metaal. Empatec beantwoordt met dit ontwerp aan het tekort aan vuurpijlstandaarden in geheel Nederland.

Verplicht

Sinds dit jaar mag je als consument zonder vuurpijlstandaard geen vuurpijlen meer afsteken. De verkooppunten van vuurwerk zijn verplicht om een vuurpijlstandaard te leveren bij aankoop van vuurpijlen. Door de recente regelgeving en de tijdsdruk dreigt er een tekort aan standaarden te ontstaan bij de vuurwerkbranche. Grote retailers kunnen hierdoor in de problemen komen bij de verkoop van vuurwerk. Empatec Metaal voorziet in deze landelijke behoefte.

Vuurpijlstandaard

Empatec heeft een geheel ander product bedacht, dan op de markt beschikbaar is. De standaard bestaat uit drie delen. Waardoor het goedkoper is dan andere vuurpijlstandaarden. Het is snel te produceren en te leveren in grote hoeveelheden. Als pakketje wordt de standaard beschikbaar.

Werknemer Ate Speerstra Empatec Metaal (foto)

Empatec geeft om mensen. Wij zetten ons in voor mensen en voor onze maatschappij. We vinden de veiligheid van mensen om ons heen belangrijk. En hopen dan ook met dit product daar een steentje aan bij te dragen.

Empatec

Empatec is een social firm en één van de grootste werkgevers in Friesland. Empatec Metaal is een landelijke speler op het gebied van Metaal. We zijn sterk in klein en middelgrote series en plaatwerk.