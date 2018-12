Contractverlenging trainer Germ de Jong bij SWZ Boso Sneek

Sneek- SWZ Boso Sneek en hoofdtrainer Germ de Jong hebben overeenstemming bereikt over een tweede contractverlenging van de Sneker oefenmeester.

Voorzitter Frank Slob is te spreken over de contractverlenging, die club en trainer tot en met het seizoen 2019-2020 aan elkaar verbinden. “Germ past prima bij onze vereniging. We zijn als bestuur erg blij met hem en zien uit naar onze verlengde samenwerking.”

SWZ Boso Sneek strijdt momenteel in de eerste klasse om de koppositie, nadat eerder dit seizoen al de eerste periodetitel werd gepakt. Doordat het duel tegen VKW Westerbork zondag werd afgelast, komt de ploeg niet meer in actie voor de winterstop. Op zaterdagavond 19 januari wordt de competitie hervat, dan komt Heerenveen op bezoek in Sneek.

Foto: archief Henk van der Veer