Sneek-Morgen, dinsdag 18 december, speelt de Italiaanse dramafilm Call me by your name in Filmhuis Sneek, aanvang 20.00 uur in Cine Sneek.

Niets mooier dan twee mensen die verliefd worden op het witte doek. In Call Me By Your Name zijn dat toevallig twee jongemannen. Prachtig poëtisch en verfijnd sensueel. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van André Aciman. Het verhaal speelt zich af in een prachtige villa aan de Italiaanse Rivièra. Daar brengt de 17-jarige begaafde aspirant-componist Elio Perlman de zomer door met zijn ouders. Zijn vader, een joodse professor, laat er telkens een assistent logeren. In 1983 is dat de zelfbewuste, knappe Amerikaan Oliver.

Hoewel Elio erg in trek is bij de meisjes in het dorp, leidt Oliver hem steeds meer af. Een groot deel van deze lange film film draaien Elio en Oliver op een geweldige manier om elkaar heen, tijdens een lange warme zomer in Noord-Italië, en ergens groeit hun vriendschap uit tot een liefde, zonder dat precies aan valt te geven wanneer dat gebeurt. Soms verloopt dat allemaal wat onhandig, zeker langs Elio’s kant. Het zijn de hoogst ongemakkelijke dingen die wij als jonge adolescent zelf deden tijdens hevige verliefdheden.

En precies dat is het punt. Call Me By Your Name is een prachtige, poëtische vertelling over twee mensen die verliefd worden, en daarmee de liefdesfilm van het jaar. En dat alles met in de hoofdrol Timothée Chalamet, de hartenbreker van de eeuw.

Regie Luca Guadagnino | Drama | Italie| 132 minuten

Meer informatie en trailer