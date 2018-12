Lot ONS Sneek vermeldt vijfde niet

Hoornaar – ONS Sneek ging tegen SteDoCo voor de vijfde keer op rij onderuit en lange tijd leek dat ook nog eens met dezelfde cijfers als in de vier voorgaande duels te gebeuren. In blessuretijd doorbrak Joran Schröder echter dat patroon toen hij namens de thuisclub de bevrijdende 3-1 op het scorebord liet noteren. De Sneker eer werd na een half uur gered door verdediger Nick Kuipers.

Die eer had overigens al eerder gered kunnen worden, want ONS kreeg in de openingsfase via Curty Gonzales en Yumé Ramos de eerste mogelijkheid. Die fase werd overigens door SteDoCo gedomineerd en na een klein kwartier leverde dat de openingstreffer op, toen Marlon Pereira na een korte corner de bal hoog in de touwen schoot. Vervolgens kreeg de thuisclub diverse mogelijkheden om nog meer zout in de Sneker wonden te strooien, maar ONS voorkwam ten koste van een hoekschop dat Benjamin van Wanrooij naast Pereira op het lijstje van doelpuntenmakers verscheen. Dat laatste lukte ook Etiën Mariana niet toen hij op aangeven van Van Wanrooij alleen voor doelman Barry Ditewig opdook.

Met bijna een half uur op de stadionklok liet ONS voor de tweede keer zijn tanden zien. De actie van Gonzales werd door doelman Mark Smith gepareerd, waarna Ramos te weinig venijn in de rebound legde. Het was echter slechts uitstel van executie, want nog geen minuut later was de gelijkmaker na een aanval over links een feit. Martijn Barto vond daarbij Ramos die op zijn beurt verdediger Nick Kuipers in stelling bracht en tegen diens inzet had Smith geen verweer (1-1). Die gelijke stand was ietwat tegen de verhouding in en die werd even later weer hersteld, toen een bal achter de laatste Sneker linie terecht kwam en Ditewig bij een inzet van Van Wanrooij een rebound moest weggeven. Die werd vervolgens door Jeroen Sterrenburg verzilverd, waarna SteDoCo in de slotfase van de eerste helft via diezelfde Sterrenburg en middenvelder Joran Schröder mogelijkheden kreeg om de wedstrijd al voor rust in het slot te gooien.

Met een afwachten SteDoCo kwam ONS in het tweede bedrijf aanvallend wat beter uit de verf, maar de inspanningen van Sneker zijde leverden niet of nauwelijks gevaar op. Zo bleef na een goedlopende aanval met Gonzales, Ramos en invaller Jan Dommerholt in de hoofdrol niet tot een doelpoging en schoot Ramos in de omschakeling en na voorbereidend werk van Dommerholt voorlangs. Ook een vrije trap van Nick Burger die via Ramos voor de voeten van Bart viel, bracht de gelijkmaker niet op het bord.

Aan de andere kant kreeg SteDoCo meer en meer ruimte, Geholpen door de bij vlagen straffe wind leverde dat een paar mogelijkheden op, maar de thuisclub slaagde er niet in om daarbij de beslissende treffer te produceren. Eerst schoof Vincent Verheul na een combinatie met Joran Schröder de bal naast en even later vond Schröder zelf ook niet de juiste richting. Dat alles gebeurde in de slotfase waarin de kansen op 3-1 groter waren dan die op 2-2 en waarin de bevrijdende derde treffer uiteindelijk ook zou vallen. Na een inworp nam Schröder de bal namelijk op de pantoffel en met die fraaie treffer bezegelde hij het lot van ONS definitief.

Dat lot vermeldde vlak voor de wel succesvol verlopen Kerstbingo dus de vijfde niet op rij en daarmee sloot ONS Sneek dat op 12 januari van het volgende jaar de competitie hervat met een thuiswedstrijd tegen Quick Boys, niet alleen de eerste helft van de competitie af als nummer elf, maar is de afstand tot de doelstelling i.c. het linkerrijtje ook aangegroeid tot zeven punten.

VVOG – ONS Sneek 3-1 (2-1)

Doelpunten: 1-0 Marlon Pereira (14.) 1-1 Nick Kuipers (30.), 2-1 Jeroen Sterrenburg (36.), 3-1 Joran Schröder (90.+2)

​Scheidsrechter: R.N. de Cock

Gele kaart: Jeroen Sterrenburg (SteDoCo), Nick Burger (ONS Sneek)

Opstelling SteDoCo: Mark Smith, Etiën Mariana, Wesley Pollemans, Bryan Jongeneel, Hayri Pinarci, Jesse Wielinga, Joran Schröder, Jeroen Sterrenburg, Benjamin van Wanrooij (83. Vincent Verheul), Marlon Pereira, Guytano dos Santos

​Opstelling ONS Sneek: Barry Ditewig, Tiemen Landman, Nick Kuipers, Ale de Boer (53. Tom Arissen), Denzel Prijor, Nick Burger, Michael Lanting, Martijn Barto, Jelle de Graaf (53. Jan Dommerholt), Yumé Ramos en Curty Gonzales

Bron: http://pengel.weebly.com

Foto: Rob Bosma