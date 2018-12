Kerst aan tafel met Vocal Roses

Sneek- Tweede Kerstdag zijn we open voor een (h)eerlijk Kerstbuffet met toetje! Gezellig en lekker eten en ook nog genieten van een muzikale avond o.l.v the Vocal Roses. De deur van feestelijk Lewinski gaat open om 16:00 voor een drankje, een praatje en een spelletje. We eten gezamenlijk om ca. 18:00.

De muziek wordt gedurende de dag/avond verzorgd door niemand minder dan Vocal Roses! Vocal Roses is een muzikaal trio uit Oudemirdum. Deze frisse meiden uit het mooie Gaasterland verpakken iedere hit in hun eigen jasje. Of het nu om een oude rocksong gaat of om een ballad: Vocal Roses gooit er haar eigen saus overheen en brengt dat meerstemmig en met (bas)gitaar, toetsen en percussie ten gehore.

Kosten 27,50 p.p. geef je op tijd op!