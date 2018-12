Karateka’s F en F geslaagd voor karate examen

Sneek – Karateka’s Betül Yilmaz, Omar Alaboud, Jeroen Timmer en Martijn Bokelaar zijn zaterdag 15 december geslaagd voor hun volgende kyu graad Kyokushin karate tijdens het halfjaarlijkse karate examen voor senioren (18 jaar en ouder red.) bij Sportclub F en F The Inner Way.

Het tweedaagse examen – dat woensdagavond 12 december al begon – bestond uit verschillende technische en conditionele onderdelen waarbij er op zaterdag een hardlooptest over respectievelijk 3 en 8 kilometer stond gepland. Evenals het onderdeel sparring en tamashiwari (breedtesten red.).

Betül Yilmaz en Omar Alaboud slaagden voor de 9e kyu (witte band met streep red.), Jeroen Timmer en Martijn Bokelaar behaalden de 8e kyu (blauwe band red.)