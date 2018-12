Sneek – De eerste sneeuw van deze winter heeft vannacht ook gemeente SWF bereikt. Een paar centimeter dikke witte laag sneeuw heeft SWF omgetoverd tot een witte wereld deze morgen. Echter is de pret waarschijnlijk niet van lange duur, want aan het einde van de ochtend is de sneeuw verdwenen.

Vannacht zijn in heel Fryslân strooiwagens op pad geweest om de wegen weer veilig te maken. Op sommige plekken mocht dat niet meer baten, zoals vanmorgen op de A7 richting Groningen. Hier raakte een auto door de sneeuw in de berm. Ook in Leeuwarden raakte een auto van de weg door de gladheid, hierbij werd een lantaarnpaal geraakt en deze werd vervolgens een aantal meter meegesleurd. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn.

Foto: Omrop Fryslan, Marijke de Boer