Tientallen eenzame ouderen getrakteerd op kerstlunch door ROC Friese Poort

Sneek – Rond deze tijd van het jaar met veel gezelligheid en kerst in het vooruitzicht, zitten veel ouderen eenzaam thuis. Restaurant NU en Projectbureau Link kwamen daarom met het initiatief om voor deze mensen een kerstlunch te organiseren op het ROC Friese Poort. Hierbij konden ouderen genieten van een gratis maaltijd, geheel verzorgt door de horeca-afdeling van de school.

‘’Veel ouderen zitten eenzaam thuis en dit hoort niet in deze tijd van het jaar. Daarom is er besloten een kerstlunch te organiseren”, aldus Martine van der Weij, een van de studenten die hielp in de organisatie. ‘’We hebben de mensen kunnen benaderen via de Schuilplaats, een vrijwilligersorganisatie in Sneek die activiteiten organiseert voor eenzame of arme mensen in de stad.’’

‘’Er heerst een gezellige en relaxte sfeer. Het is leuk omdat je nieuwe contacten kunt maken en je je in een totaal andere omgeving bevindt’’ zo verteld Trudy, een van de ouderen die aanwezig was. ‘’Vroeger deed ik ook vaak vrijwilligerswerk. Het is een goede zaak dat dit soort dingen worden georganiseerd. Wat mij betreft kan dit zeker vaker.’’ Of het vaker gaat voorkomen vanuit deze organisatie is nog de vraag, maar er zijn wel plannen. Wat betreft de studenten, maar ook de ouderen, mag het in ieder geval zeker vaker.

Na afloop van de lunch waren de gasten uitermate positief en werd er nog een presentje meegegeven aan alle aanwezige gasten.