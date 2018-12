Robin Dijkstra met expositie “Grenzeloos Grafiet” in het Antonius Ziekenhuis Sneek

Sneek – Van 12 januari tot 4 april 2019 is er een groot aantal fantasietekeningen van autodidactisch fantasietekenaar, tevens Spoedeisende Hulp Verpleegkundige, te bewonderen in het Antonius Ziekenhuis in Sneek. “Tekeningen om de wereld wat vrolijker te maken en om een glimlach op de mensen hun gezicht te toveren.”

De 51-jarige Robin Dijkstra, geboren en getogen Emmeloorder, is inmiddels 12 jaar werkzaam op de Spoedeisende Hulp in het Antonius Ziekenhuis.

Naast zijn werk is zijn manier van ontspannen, het maken van fantasietekeningen. “Het plezier dat ik aan het creëren van bijzondere tekeningen beleef, wil ik graag langs deze weg met een ieder delen”, aldus Robin.

In de jaren ’80 maakte Robin kennis met de tekeningen van M.C. Escher en Jan Sanders en zijn tot de dag van vandaag grote voorbeelden voor hem en zijn werk. Robin: “Voornamelijk de optische grapjes van M.C. Escher en de humor van Jan Sanders zijn prachtig. Ook het lijnenspel uit de Art Nouveau periode heeft mijn interesse. Door het combineren van de humor, optische grapjes en de stijlen uit de Art Nouveau, is mijn eigen stijl ontstaan.”



De tekeningen worden geëxposeerd op de afdelingen Cardiologie, Interne Geneeskunde en Neurologie van het Antonius Ziekenhuis in Sneek.

Op de website www.grenzeloosgrafiet.nl staan de verhalen achter iedere tekening van Robin Dijkstra.