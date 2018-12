Sneek – Terwijl de politie op de A7 verkeer aan het omleiden was, werd een politieauto aangereden. Dat door een automobilist die te laat zag dat er politie stond. Het gebeurde in de buurt van Boornzwaag, tussen Joure en Sneek.

Eerder was er een aanrijding tussen twee auto’s op die plek. Die belandden zwaar beschadigd in de middenberm. Een van de twee automobilisten is naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie was het verkeer via de op- en afrit van het tankstation aan het omleiden, toen de politieauto werd aangereden. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond.

Bron: www.omropfryslan.nl