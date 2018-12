Antonius Zorggroep biedt vanaf januari Antonius Maaltijdservice aan huis

Súdwest-Fryslân/Fryske Marren – Onder de naam Antonius Maaltijdservice biedt de keuken van de Antonius Zorggroep vanaf januari 2019 gezonde maaltijden thuis. De Antonius Zorggroep vindt gezonde voeding ook voor mensen thuis van groot belang voor hun gezondheid en welzijn.

Antonius Maaltijdservice levert (h)eerlijke gezonde maaltijden aan huis. Er wordt vaak gekookt met streekproducten. Mensen kunnen zelf een keuzemenu samenstellen, ook wanneer ze een dieet volgen. De maaltijden worden iedere dag (mede) door vrijwilligers rondgebracht in (een groot deel van) Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Deze maaltijdservice is een voortzetting van Maaltijdservice Patyna & Antonius.

Meneer Wiersma (85) krijgt vijf keer in de week een maaltijd van Antonius Maaltijdservice thuis bezorgd. Dit werd in gang gezet nadat een verpleegkundige van het Antonius Ziekenhuis hem vertelde over het gemak van voedingsrijke maaltijden aan huis. “Ik was meteen enthousiast. Nu heb ik in een handomdraai een overheerlijk gezond gerecht op tafel zonder te koken. Ook hoef ik veel minder boodschappen in huis te halen”, aldus Wiersma.

Antonius Maaltijdservice is gespecialiseerd in smaaksturing. De koks sturen de smaak van het eten met verse kruiden zoals peterselie en bieslook. Bouke Dooper is kok in het Antonius Ziekenhuis. Ook doet hij smaaktesten bij mensen met een smaakprobleem. Bouke legt uit: “Na deze smaaktest weet je hoe je je eten door middel van kruiden en kooktechnieken zo aan kunt passen dat het eten weer lekker smaakt. De uitslag van deze test komt in een persoonlijk smaakpaspoort.”

Maaltijden aan huis en een smaaktest kunnen worden aangevraagd via Thuishotel (telefoon 0515-46 12 34, info@thuishotel.nl). Thuishotel is de dienstenservice van Thuiszorg Zuidwest Friesland, onderdeel van de Antonius Zorggroep.

De keuken kookt ook maaltijden om mee naar huis te nemen. Deze worden verkocht in petit-restaurant ‘t Roefke in het ziekenhuis in Sneek.