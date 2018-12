Sneek – Na een nacht met wat vorst, hebben we deze vrijdag een vrij koude dag voor de boeg. Opklaringen zijn schaars, wolkenvelden overheersen, wel blijft het droog. Met een oost tot noordoostelijke wind welke zwak tot matig is, wordt het niet veel warmer dan 2 graden.

Komende nacht vanuit het zuidoosten meer en meer opklaringen en hebben we een nacht met lichte vorst, 0 tot -3.

Morgen neemt de wind toe uit het zuidoosten, dit op de nadering van een depressie uit het westen welke ons in de nacht naar zondag bereikt. De zuidoostenwind wordt matig tot krachtig en ondanks dat de temperatuur een graadje boven nul uitkomt, voelt het of vriest het een 5 tot 7 graden. Het zonnetje is er eerst wel bij, in de middag neemt ook de bewolking toe.

In de nacht naar zondag vanuit het zuidwesten sneeuw en ligt de temperatuur nog rond het vriespunt

Zondag eerst nog wat (natte) sneeuw welke al snel overgaat in regen. De wind neemt af en draait van zuidoost naar zuidwest en de temperatuur loopt langzaam maar zeker op naar een 5 graden.

Volgende week zachter, 5 tot 8 graden met af en toe regen.