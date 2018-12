The Cool Quest en topfluitist Mark Alban Lotz naar plastic soep-editie VERS!

Sneek – VERS!, het jaarlijkse muziekfestival van Cultuur Kwartier Sneek, zal in 2019 in het teken staan van de plastic soep. Op zaterdag 2 februari wordt bij de zes podia in Kunstencentrum Atrium en Poppodium Bolwerk in Sneek op verschillende manieren aandacht gevraagd voor het probleem en gekeken naar mogelijkheden om plasticverbruik terug te dringen. Aanstormende popbands uit de regio staan als vanouds centraal in de line-up. Het talent krijgt gezelschap van gevestigde namen, waarmee ook samen wordt opgetreden. The Cool Quest is vastgelegd als hoofdact. Ook topfluitist Mark Alban Lotz is van de partij. De deuren gaan om 19.00 uur open.

Tot na middernacht vinden er meer dan dertig optredens plaats. De meest uiteenlopende muziekgenres zijn vertegenwoordigd: van funk, rock en indie tot soul en jazz. Van het aanwezige regionale talent wordt een groot deel gecoacht bij Kunstencentrum Atrium. Onder meer de groep So Be It zal zijn opwachting maken. The Cool Quest, dat zijn roots heeft in Sneek, is een van de grote namen op VERS! De band maakt sinds 2010 furore met hun swingende mix van hiphop, pop en funk.

Dwarsfluitist Mark Alban Lotz komt in Sneek optreden met Lotz & Purves. Daarnaast geeft hij ‘s middags vanaf 14.30 uur bij Kunstencentrum Atrium een masterclass voor dwarsfluitisten uit Noord-Nederland die minimaal twee jaar les hebben gehad. Inschrijven kan via kunstencentrumatrium.nl. Andere bevestigde namen voor VERS! 2019 zijn de Bogerman Bigband, Mr. Right, Harm Goslink, Woe Blind Birds en de Bokito Brass Band. In januari wordt het gehele programma bekend gemaakt.

Plastic soep

Het thema plastic soep komt op diverse manieren terug. Zo gaat een aantal acts direct en indirect afvalmaterialen in hun muziek gebruiken. Jeugdorkest On the Move, groepen van KinderMuziekTheater en een live-band openen samen VERS! met de ‘Plastic Soup Song’. Ook bij het educatieprogramma rondom VERS! is er veel aandacht voor de problematiek. Zo wordt met projectbureau Akte2 een plastic soep-lesbrief gemaakt voor basisscholen in Súdwest-Fryslân met projecten rond het thema, zoals het maken van instrumenten van afval (met Meester Bram), kunstobjecten maken (met Jeanette Scheffer) en het instuderen van het plastic soeplied (gecomponeerd door Michiel Merkies).

Omdat een beter milieu bij jezelf begint, wordt binnen Cultuur Kwartier Sneek momenteel gekeken naar mogelijkheden om het plasticverbruik terug te dringen. Onder andere door Poppodium Bolwerk. “Bij concerten worden tientallen plastic flesjes met water verbruikt, terwijl het drinkwater uit de kraan in Nederland van hoge kwaliteit is”, aldus Bolwerk-programmeur Ype Terwisscha van Scheltinga. “Uit sommige flesjes is soms zelfs maar een slok genomen. Om het gebruik terug te dringen, is het onze intentie om over te stappen op duurzame, hervulbare waterflessen en karaffen.”

Datum/tijd: Zaterdag 2 februari 2019, vanaf 19.00 uur

Locatie: Poppodium Bolwerk, Kunstencentrum Atrium

Entree: 8,50 euro (kaartverkoop via hetbolwerk.nl, theatersneek.nl en aan de kassa)