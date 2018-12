Studenten ROC Friese Poort organiseren geslaagde kerstmarkt voor het Frittemahof Sneek

Sneek – Tweedejaars studenten van de opleiding Retail van de ROC Friese Poort in Sneek hebben vrijdag 14 december een kerstmarkt georganiseerd voor de inwoners, familie en bekenden van het Frittemahof Sneek. Zo hebben ze de bewoners van het Frittemahof de gelegenheid gegeven om wat kerstinkopen te doen onder het genot van swingende kerstmuziek.

Kerstmarkt

Op de kerstmarkt konden de inwoners kerstinkopen doen en kerstkaartjes laten schrijven. De studenten van Retail bemanden drie stands. Daarnaast waren er ook lokale ondernemers aanwezig op de kerstmarkt. De kerstproducten die werden verkocht bestonden uit kaartschrijfservice, glühwein, wafels, etc. Er was ook een draaiend rad en terras waar mensen hun consumptie konden nuttigen onder het genot van muziek.

Het Frittemahof

De kerstmarkt vond plaats in het Frittemahof in Sneek. Dit is een woonzorgcentrum voor ouderen en dementerenden. Het doel is dat de bewoners van het woonzorgcentrum een gezellig en fijne middag hebben gehad.

Opbrengsten De opbrengsten van de kerstmarkt zijn voor het Frittemahof. Deze opbrengsten willen ze gebruiken om clini clowns in te huren voor dementerende bewoners. ”De kerstmarkt in Frittemahof verbindt de studenten van de afdeling handel en ondernemerschap met de ouderen van Frittemahof. Het is mooi om te zien dat een maatschappelijk en een commercieel project samengaan. Ik hoop dat we dit in de toekomst vaker mogen doen” aldus Sjoukje Haitsma instructeur van de afdeling Retail op ROC Friese Poort in Sneek.