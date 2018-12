Sneek – Op tweede kerstdag vindt in de Doopsgezinde Kerk aan de Singel in Sneek het kerstconcert “Christmas with Sippie & TAEK!” plaats, een unieke samenwerking tussen klassiek zangeres Sippie Broersma, jazzgitarist/-zanger Rob Taekema en kamerkoor Capella Sneek. Zij brengen de mooiste kerstmuziek uit de klassieke en lichte muziek in verschillende samenstellingen.

Sippie en Rob hebben elkaar leren kennen in Cafe de Bakkersdochter tijdens de maandelijkse jamsessie en gaan nu in de mooiste tijd van het jaar deze bijzondere samenwerking aan. Kaarten kosten 10 euro en kunt u aan de deur kopen of bestellen op www.sneekvocaal.nl.