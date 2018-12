Sneek – Café de Kroon heeft weer nieuwe terrasverlichting, welke gemaakt is door Johan Siemonsma. Het zijn replica’s van de originele kronen op het dak en hiermee is de Kroon ook weer volledig in kerstsfeer gebracht!

Agenda van café de Kroon voor de komende weken:

14 december: DJ Dan Daniels

24 december: Kerstborrel

Oudejaarsavond: In de olie met bollen van Venema Food met Rintje Kas en DJ Dan Daniels vanaf 17 uur

11 januari: nieuwjaarsborrel. Bekroning van het nieuwe jaar. DJ Dan Daniels