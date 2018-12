Vervolg van de Grote Sinterklaasactie: de Kerstpakettenactie

Sneek – Na een zeer geslaagde Sinterklaasactie op 1 december, waarbij bijna 50 kinderen enorm blij zijn gemaakt, is het tijd om de volwassenen in het zonnetje te zetten! Namelijk: rondom kerst kerstpakketten uitdelen aan de mensen die het nodig hebben of die het verdienen!

Daarom vragen de vrijwilligers, tevens organisatoren, wederom om uw hulp! Zij zijn op zoek naar leuke knusse spullen voor de feestdagen, maar ook naar eten en drinken wat langer houdbaar is. Hierbij kan gedacht worden aan:

Kaarsjes/kaarsenhouders

Servetten

Parfum/douche zeep

Lekkere sapjes

Toastjes

Chips/nootjes

Wijnen

Pannenkoekenmix

Etc.

Denk ook aan eigen kerstpakket en laat de fantasie de vrije loop! Het hoeft niet nieuws te zijn, tweedehands mag ook (als het maar niet kapot is).

Daarnaast zoeken de vrijwilligers mensen aan wie ze de kerstpakketten cadeau kunnen doen! Graag ontvangen zij een mail voor een aanmelding op dit e-mailadres biancabeitler@hotmail.com. Dit kan tot uiterlijk 15 december! Ook voor donaties, vragen of interesse kan er naar dit e-mailadres gemaild worden.

“Wij willen jullie wederom enorm bedanken en wij hopen dat we weer een hoop mensen net dat beetje extra geluk kunnen bezorgen rondom de feestdagen!”