Top 2000 dienst in Zuiderkerk Sneek

Sneek – Op zondag 30 december 15.00 uur in de Zuiderkerk in Sneek vindt de Top 2000 kerkdienst plaats met rockband Grace en dominee Gerard Rinsma van Goutum.

Wacht je ook al in spanning op de finale van de Top 2000? En heb je je stem al uitgebracht op je favoriete plaat? Kom dan op 30 december om 15:00 uur naar de Zuiderkerk in Sneek om alvast in de stemming te komen. Op deze dag zijn dominee Gerard Rinsma van Goutum en rockband Grace uitgenodigd voor een Top-2000 dienst met live-muziek. Met deze keer o.a. songs van R.E.M, U2, Santana, Armin van Buuren, Robbie Williams, Eric Clapton, Boudewijn de Groot en AC/DC.

Van de laatst genoemde band is ook de titel voor deze dienst geleend:

Highway to hell

En van Led Zeppelin het alternatief:

Stairway to heaven