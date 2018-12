Renovatie stadhuis kost duizenden euro’s

Sneek – Het stadhuis van Sneek moet voor ruim 600 duizend euro worden verbouwd. Het monumentale gebouw aan de Marktstraat voldoet helemaal niet aan de huidige eisen op het gebied van duurzaamheid.

Voornamelijk de isolatie is niet in orde. Een deel van het gebouw wordt in de wintermaanden erg koud, omdat het tocht. Vooral op de kamer van de burgemeester is dat het geval. De oorzaak daarvan is dat de monumentale voordeur niet goed sluit. Het is de bedoeling dat het gebouw zo wordt geïsoleerd dat het energie-neutraal wordt.

