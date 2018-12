Sneek – Vandaag naast opklaringen drijven er ook wat wolken over. De wind waait zwak, af en toe matig uit een oostelijke richting, temperatuur 3 graden.

Komende nacht gaat het licht vriezen, mocht het breed opklaren een 2 a 3 graden onder nul.

Morgen is er niet veel verandering bespeurbaar, opklaringen, ook wat wolken en de wind nog steeds uit een oostelijke richting, zwak tot matig. De temperatuur een graadje lager, 2 graden.

Zaterdag een waterkoude dag. Het vriest in morgen nog licht, overdag komt de temperatuur nipt boven nul uit. De wind trekt aan en draait naar het zuidoosten en wordt matig tot krachtig. Dit als voorbode van een depressie welke ons in de nacht naar zondag bereikt.

In de nacht naar zondag gaat er eerst wat sneeuw vallen bij een temperatuur die rond nul ligt. Zondag zelf eerst nog mogelijk sneeuw, later overgaand in regen. De temperatuur stijgt zondag erg langzaam, in de morgen nog bij nul, in de avond komt ze op een 5 graden uit. Wind die dag uit zuid en neemt flink af.

Vanaf maandag is het licht winters weertje weer verleden tijd, de temperatuur stijgt naar een 8 graden, dit bij een zuidwestelijke wind.