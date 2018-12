Opening tentoonstelling Winter op Aardewerk

Hindeloopen – Het is 14.00 uur. De zaal in het Schaatsmuseum is gevuld met voornamelijk verzamelaars van oude tegels en aardewerk. Er zitten ook kunstenaars tussen die het beroep van pottenbakker hebben uitgeoefend of nog steeds actief zijn.

Gauke Bootsma, oprichter van het Schaatsmuseum, is zelf altijd een grote liefhebber geweest van antieke tegels, en dan speciaal op wintergebied. Een lang gekoesterde wens van Gauke en Gretha is in vervulling gegaan. “Onze aardewerkschatten aan een groot publiek tonen. ”

13 vitrines zijn gevuld in het Schaatsmuseum met antiek aardewerk. Zowel Makkumer plakken, tegels als stoven pronken in de vitrines. Een unieke collectie die te bezichtigen is tot 26 september 2019.