Gezamenlijke Try Out Advendo Sneek, Impact Color Guard Sneek en Euphonia Wommels

Op zondag 6 januari zullen de Color Guard units van Advendo Sneek ,Impact Color Guard Sneek en Euphonia Wommels voor het eerst hun shows openbaar vertonen in de Schuttersveldhal te Sneek waarna ze mee zullen doen met de competitie van CGN (Colorguard Nederland).

Deze contesten vinden plaats van januari 2019 tot eind maart 2019 in verschillende plaatsen door Nederland. Waarvan 2 in Friesland te weten Drachten op 19 januari 2019 en Leeuwarden op 16 maart 2019.

Na maandenlang keihard te hebben getraind zullen de units laten zien wat ze tot nu toe hebben bereikt. Komt u ook?

Met gastoptreden van Advendo Vlag

Locatie

Schuttersveldhal Sneek

De zaal is open om 17.20 uur

Start Try Out om 17.50 uur