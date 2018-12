Auto belandt op zijn kop in greppel

Sneek – Vanmorgen rond kwart over zes belandt automobilist met auto op de kop in de greppel. Dit gebeurde ter hoogte van afrit Sneek/Oppenhuizen vanaf de A7 vanuit Joure.

Ambulance, politie en brandweer kwamen met spoed ter plaatse. Bij aankomst bleek de automobilist zelfstandig uit de auto geklommen te zijn en kon de brandweer al snel weer terugkeren.

Het is niet bekend of de inzittende verwondingen heeft opgelopen. Een bergingsbedrijf is ter plaatse gekomen om de auto te bergen.

Foto: Brandweer Sneek